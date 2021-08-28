Горняк22: Врач перечислил главные ошибки родителей школьников
Школа Фото: телеканал "Толк"
По словам педиатра, родителям нужно соблюдать рекомендации офтальмолога касательно зрительных нагрузок и следовать советам других докторов
Отсутствие четкого режима дня и отказ от прививок и горячего питания – одни из главных ошибок родителей школьников, заявил главный педиатр Москвы Исмаил Османов, сообщает «РИА Новости».
«Среди основных ошибок я бы выделил отсутствие режима у ребёнка, это касается времени утреннего пробуждения. Отсутствие серьёзного настроя у ребёнка, которые не посещали дошкольные учреждения и не могут 30-35 минут урока», – рассказал врач.
Специалист отметил, что не нужно отрывать ребёнка от образовательного процесса из-за отпуска, а также порекомендовал родителям сформировать у ребёнка авторитет учителя.
Кроме того, по словам эксперта, родители часто неправильно подбирают школьнику одежду, обувь и портфель или дают с собой игрушки, на которые ученики отвлекаются на занятиях.
Педиатр также подчеркнул, что ребёнок должен получать в школе горячее питание и иметь все положенные по возрасту прививки, ведь в детском коллективе могут распространяться инфекции.
Ранее родителям барнаульских школьников ответили на жалобы о денежных поборах. Чиновники заверили, что участие в «благотворительности» – дело не обязательное.
Горняк22: На выезде из Барнаула установят инновационные светофоры
Фото: Управление федеральных дорог "Алтай"
Работы выполнят на средства Федерального дорожного фонда в рамках программы повышения безопасности дорожного движения
В сентябре на выезде из Барнаула установят два светофора нового образца для пешеходов, сообщает пресс-служба правительства края.
В частности, они появятся на 14 и 17 километрах трассы А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан в районе остановок «Октябрьский садовод» и в Сибирской Долине.
Ввести новые светофоры в эксплуатацию планируют к лету 2022 года.
Новые светофоры оборудованы интеллектуальной бесконтактной кнопкой вызова пешеходной фазы. После ее срабатывания строка покажет, сколько времени осталось ждать до перехода. Опоры над проезжей частью оснастят системой дублирования сигнала светофора.
Ранее сообщалось, что в Барнауле появился первый диагональный пешеходный переход.