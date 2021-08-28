Горняк22: Что за праздник Успение Пресвятой Богородицы и в чем его смысл

Успение Пресвятой Богородицы. Икона Фото: Pixabay

Успение Пресвятой Богородицы в 2021 году — 28 августа. Рассказываем о сути и главных традициях светлого православного праздника

Мать Иисуса Христа Мария после смерти, воскресения и вознесения своего сына прожила на земле еще много лет. Согласно христианскому учению, Богородица ждала своей смерти. Она хотела встретиться с любимым сыном.

О грядущей кончине Богородицу предупредил архангел Гавриил. Дева Мария завершила свои земные дела, попрощалась. В назначенный день она лежала на одре, в окружении апостолов, и радостно ждала.

Комната озарилась светом. Сын сам пришел за душой Богоматери: Иисус Христос появился в доме в окружении ангелов. Именно это событие изображают на иконах, посвященных Успению.

Успение Пресвятой Богородицы. Икона Фото: Pixabay

Апостолы с почестями похоронили тело Богородицы. И только через несколько дней в город прибыл апостол Фома (тот самый, который не поверил в воскресение Иисуса Христа, пока сам не увидел своего учителя). Он не успел проститься с Богородицей и очень расстроился.

Чтобы Фома смог проститься с Богородицей, апостолы открыли погребальную пещеру, но тела усопшей там не было. Апостолы были в ужасе от произошедшего.

Вечером того же дня Богородица явилась им и сказала:

«Радуйтесь! Ибо я с вами во все дни».

Согласно церковному учению, Богородицу забрали в небесное царство вместе с телом.

Свеча. Храм. Зелень Фото: Daniel Wanke с сайта Pixabay

Успение – это, по сути, день смерти Пресвятой Богородицы. Однако в христианстве к смерти относятся не как к трагедии, а как к воссоединению с Богом в вечной жизни. А Успение Пресвятой Богородицы является двунадесятым, то есть одним из 12-ти важнейших (исключая Пасху) православных праздников.

В праздник Успения завершается строгий двухнедельный пост. 28 августа в церквях проходят праздничные богослужения.

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