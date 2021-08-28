Горняк22: В Тюмени подозреваемый признался, что прятал в холодильнике тело девочки

Подозреваемый Фото: пресс-служба СК РФ

Похороны девочки состоятся 28 августа. Один из участвовавших в поисках волонтеров рассказал, что задержанный мужчина также участвовал в поисках девочки

В Тюмени подозреваемый в убийстве девятилетней девочки рассказал, что некоторое время хранил тело убитой в холодильнике перед тем, как выбросить в камыши, сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, 30 июня мужчина встретил школьницу на лестничной площадке. Он жил в том доме, куда девочка пошла искать Wi-Fi. Подозреваемый заманил ее в квартиру, связал скотчем и изнасиловал. После этого он задушил ребенка. Все это время он находился в алкогольном и наркотическом опьянении.

Тело девочки мужчина отнес на берег озера Оброчного только 17 августа. В мебельном цехе, где он работал, мужчина взял коробку из-под бытовой техники, в нее тщательно упаковал тело девочки. Для герметичности он положил тело в пластиковые пакеты, обмотав скотчем.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Если подозреваемого признают виновным, ему может грозить наказание вплоть до пожизненного.

Коллеги и знакомые задержанного рассказали, что знали его как общительного и доброго человека. В 2008–2011 годах мужчина работал помощником участкового в Нягани. В Тюмень он переехал в 2015 году.

Ранее «Толк» сообщал, что подозреваемый в убийстве девятилетней школьницы в Тюмени призвал свою вину. Эксперты установили, что ДНК мужчины совпадает с образцами, изъятыми на теле ребенка.

ТОЛК