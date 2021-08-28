Горняк22: В Новосибирской области трехлетний ребенок погиб под косилкой трактора

Место происшествия Фото: СУ СК по Новосибирской области

После смерти ребенка региональная прокуратура начала свою проверку и взяла дело на контроль. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося

26 августа в Карасуке Новосибирской области трехлетний мальчик погиб после наезда трактора-газонокосилки, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, вечером мужчина косил трактором траву на обочине улицы Гагарина. Он не заметил ребенка, который находился неподалеку, и наехал на него. От полученной травмы мальчик скончался на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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ТОЛК