Горняк22: Россиянка утонула в море во время поиска красивого места для селфи

Вода Фото: pixabay.com

По предварительной информации, девушка не умела плавать. В день трагедии в городе объявили штормовое предупреждение и высота волн доходила до пяти метров

22 августа во Владивостоке девушка утонула в море во время поиска места для фото, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, погибшая и двое ее друзей гуляли по каменистому берегу моря и искали красивые места для фото. В какой-то момент молодых людей накрыло волной и унесло в бухту Патрокл. Тело девушки нашли на каменистом пляже.

«Их всех троих накрыла волна, а потом вторая волна – еще большая, еще раз накрыла одну из девушек, которая не умела плавать, она утонула. Вторая девушка и парень сумели выплыть», – сказали в полиции.

Следователи проводят проверку по факту смерти девушки.

Ранее 13-летний мальчик утонул во время отдыха с друзьями. Подростки отправились поплавать на реку Чулым.

ТОЛК