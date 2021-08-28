Горняк22: В Кузбассе 14-летняя девочка умерла от коронавируса
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Девочка стала самой молодой умершей от коронавируса в Кемеровской области за все время пандемии. До этого им считался 16-летний подросток
В Ленинске-Кузнецком Кемеровской области 14-летняя девочка скончалась от пневмонии на фоне коронавируса, сообщает «НГС».
«У подростка подтвердили коронавирус и диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию», – рассказали в региональном оперштабе.
По словам врачей, болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, анемии и иммунодефицитного состояния.
Ранее в Новосибирске умер зараженный коронавирусом 12-летний подросток. У ребенка была тяжелая генетическая патология.