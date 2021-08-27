Горняк22: «Кукла из пластика»: Долина снова унизила Валю Карнавал

Лариса Долина Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Конфликт между Ларисой Долиной и Валей Карнавал вспыхнул с новой силой. В соцсетях многие встали на сторону блогера и заявили, что певица хайпится на ссоре

Певица Лариса Долина выпустила песню «Мураши по коже», в которой сравнила блогера Валю Карнавал с «куклой из пластика», сообщает «7дней.ru».

«Я мечтаю, чтобы музыку делали музыканты, а не куклы из пластика», – спела она.

Напомним, что знаменитости поссорились на шоу Максима Галкина «Музыкалити». Долина заявила, что девушка не умеет петь и посоветовала ей брать уроки вокала. Валя Карнавал в свою очередь ответила, что у неё и так уже есть статус звезды и фанаты.

После ссоры блогер пыталась помириться с народной артисткой и подарила ей укулеле с автографом. Недавно Карнавал также должна была появиться на выступлении певицы в Театре не Таганке, но пропустила это мероприятие. В Сети предположили, что именно это задело Долину и она оскорбила блогера в своей песне.

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