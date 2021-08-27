Горняк22: Чуйский тракт дважды перекроют 27 августа под Барнаулом

Перекрытие трассы Фото: instagram.com/barnaul.insta

Перекрытие для всех видов транспорта также состоится в ночь на 27-е число. Мера нужна для планового движения военных колонн в регионе

Госавтоинспекция Алтайского края сообщила об ограничении движения на федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт» под Барнаулом.

В связи с плановым движением военных колонн движение для всех видов транспорта будет перекрыто:

– 26 августа с 23.10 до 02.20 27 августа на участке автодороги «н.п. Бобровка – а/д «Фирсово – Бобровка – Рассказиха» – с. Фирсово – а/д «Подъезд к с. Фирсово» – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Б. Ключи»;

– 27 августа с 05.00 до 08.00 на участке автодороги «н.п. Б. Ключи – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – садоводство «Горизонт»;

– 27 августа с 12.10 до 15.10 на участке автодороги «садоводство «Горизонт» – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Б. Ключи».

В ГИБДД призывают автомобилистов с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и заранее планировать маршрут.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле начали ремонт еще одного участка Змеиногорского тракта.

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