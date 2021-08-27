Горняк22: Врач объяснила, почему есть много фруктов может быть вредно

Фрукты Фото: pixabay.com

По словам эксперта, осенью из-за низкой цены на фрукты люди начинают скупать их и потреблять не ограничивая себя, но это может быть вредно

Установка, что нужно «запастись витаминами на зиму» очень вредная и неправильна, заявила нутрициолог Дарья Савельева, сообщает «Слово и Дело».

По её словам, фрукты содержат очень много сахара, их частое их употребление может привести к набору лишнего веса, поэтому во всем должна быть мера.

«Одно яблоко в день – это хорошая терапевтическая доза. В нем будет много полезного, особенно если оно только что сорвано в саду. Если яблоки небольшие, то можно есть и по два в день», – объяснила эксперт.

Кроме того, специалист напомнила, что человеку рекомендуется есть не более 200 гр фруктов в день в любое время года. Для организма этого будет достаточно.

Ранее врач рассказал о самом опасном способе приготовления еды. Эксперт также посоветовал заменить мясо крупного рогатого скота на мясо птицы, чтобы снизить риск онкологии.

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