Горняк22: В России предложили продлить новогодние каникулы для работающих пенсионеров

Пенсионеры Фото: pixabay.com

В 2022 году россиян ожидают десятидневные новогодние каникулы, с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Майские праздники также продлят

В Госдуме выступили с предложением о продлении на четыре дня новогодних выходных для работающих пенсионеров, сообщает RT.

По словам автора инициативы Евгения Фёдорова, в 2021 году продолжается пандемия коронавируса, которая наиболее опасна для пожилых людей. При этом работающие пенсионеры продолжают, рискуя своим здоровьем, выполнять должностные обязанности и ездить на общественном транспорте.

«В целях поддержки этой категории граждан прошу рассмотреть вопрос об увеличении предстоящих новогодних каникул для работающих пенсионеров с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года», – заявил он.

Ранее пенсионерам объяснили порядок получения единовременной выплаты в 10 тысяч рублей. Материальную помощь можно будет получить в беззаявительном порядке.

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