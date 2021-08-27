Горняк22: «Какая прелесть»: Киркоров снял телок на алтайской трассе
Филипп Киркоров Фото: instagram.com/fkirkorov
Звезду впечатлили местные красоты – пейзажи Горного Алтая певец назвал «восхитительными». Под впечатлением он даже остановил свое авто
Певец Филипп Киркоров пришел в восторг от встречи со стадом коров на трассе в Республике Алтай. Своими впечатлениями он поделился в сторис Instagram.
«Какая прелесть! Какая романтика», – радостно прокомментировал артист проплывающих мимо окон его автомобиля животных, мирно пасущихся по обочинам.
При этом в свойственной для столичных гостей манере он перепутал два региона, указав, что находится в Алтайском крае.
От избытка эмоций исполнитель даже остановил свою машину, чтобы сделать фото на память.
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После этого музыкант продолжил путь в аэропорт, чтобы вернуться в Москву. Звезда провел в регионе всего сутки – Киркоров выступил на грандиозной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Елены Блиновской.