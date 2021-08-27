Горняк22: В Алтайском крае снизилось производство товарного молока

Молоко Фото: pixabay.com

Засуха, которая наблюдалась в Алтайском крае в прошлом году, не смогла не сказаться на производстве молочной продукции региона в этом году

В Алтайском крае в этом году снизилось производство товарного молока, пишет ТАСС. Аналогичная ситуация наблюдается в Екатеринбурге и Краснодаре. Об этом сообщил Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов на конференции, посвященной развитию молочной продукции, в Барнауле.

По данным Алтайпищепрома, текущие мощности молокоперерабатывающих предприятий сегодня используются на 49,7%. Потребность в молоке для них составила чуть более 1 млн тонн. Из них в крае закуплено на переработку 808,7 тыс. тонн (79,4%), остальное пойдет в другие регионы. Переработчики закупили в сельхозпредприятиях края 533,4 тыс. тонн (52,4%), у фермеров – 72,6 тыс. тонн (7,1%), у населения – 202,7 тыс. тонн (19,9%).

Зампредседателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов объяснил такое положение дел прошлогодней засухой. По его словам, 15 районов не смогли заготовить корма и с этого года начало снижаться производство молока, так как пришлось частично перемещать и сокращать поголовье скота.

Однако Лукьянов уверен, что по итогам года регион выровняется и начнет наращивать темпы.

В целом по России сейчас наблюдается рост себестоимости производства молока. Причиной тому стал рост цен на корма, удобрения, дизтопливо и тд. При этом упала доходность продукции. Таким образом, цена на рынке сейчас не покрывается себестоимость.

«Только на 3% мы видим рост цены на полках. По сути, молочная индустрия является дефлятором экономики в целом, что хорошо для покупателей и государства, но с точки зрения долгосрочной индустрии это не хорошо», – добавил Белов.

Ранее сообщалось, что Молочный союз в Барнауле сообщил о жалобе в ФАС на наценки.

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