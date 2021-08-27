Горняк22: Что подарить первокласснику на 1 сентября: топ-10 лучших подарков

1 сентября. День знаний. Ребенок Фото: pixabay.com

Поход в первый класс – очень важное событие для каждого ребенка. Любой родитель хочет, чтобы его чадо запомнило этот день на всю жизнь, поэтому старается выбрать памятный и нужный подарок

Книгу или энциклопедию с объемными картинками

Она должна быть подобрана с учетом интересов ребенка. Если ему нравится наблюдать за небом и изучать планеты, то и книга должна быть о космосе. А если же, например, машинами и другой техникой, то и содержание должно быть соответствующим.

Маркерная доска

Это очень увлекательный и нужный подарок. Допустим, если ребенок что-то недопонял в школе на уроке, ему можно объяснить эту тему дома при помощи маркерной доски.

Микроскоп

Детям всегда интересно рассматривать вблизи различные предметы, а увидеть их на молекулярном уровне будет еще любопытнее.

Телескоп

Рассматривать Луну и звезды гораздо интереснее не на книге, а воочию. У ребенка обязательно захватит дух, и на этом фоне ему захочется узнать по теме что-то большее.

Поход в цирк, дельфинарий или зоопарк

Совсем не обязательно дарить первоклассникам что-то, что пригодится им для школы или для общего развития. Можно пойти куда-нибудь со своим ребенком после линейки и подарить ему незабываемые эмоции.

Мобильный телефон

Чаще всего первое средство связи появляется у детей как раз в первом классе. Родители дарят его, чтобы всегда знать, где находится их чадо. Но лучше всего ограничиться недорогой версией смартфона или же вовсе кнопочной моделью, так как дети часто теряют свои первые телефоны или случайно разбивают.

Стул для школьника

Это не просто подарок, но и забота о здоровье новоиспеченного школьника. Правильный стул просто необходим ребенку для формирования осанки, к его выбору стоит подойти с особой ответственностью.

Развивающие настольные игры

Они не станут отвлекать школьников от учебного процесса, а, наоборот, настроят на позитив и создадут хорошее настроение. Например, можно подарить игру-бродилку, дженгу или же набор для проведения экспериментов.

Большой праздник

Устройте в честь начала учебного года большое торжество с друзьями и родственниками ребенка. Пусть он хорошо отдохнет и развлечется, это поможет ему отвлечься от стресса и напряжения после первого учебного дня, если таковые возникли.

Праздничный торт

Все детки любят сладости, поэтому любой первоклассник обрадуется большому тематическому торту в его честь. На сладком гиганте можно написать имя ребенка, его класс, школу и город, чтобы он был поистине индивидуальным.

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