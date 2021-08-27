Горняк22: Пять детей-пассажиров погибли в ДТП с начала года в Алтайском крае

Знак. ДТП Фото: pexels.com

В ГИБДД напомнили водителям о необходимости использовать специальные удерживающие устройства для перевозки детей и пересмотреть стиль вождения

Пять детей-пассажиров погибли за первые семь месяцев 2021 года в Алтайском крае. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Еще 98 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.

Всего с начала года в крае зарегистрировали 82 таких дорожно-транспортных происшествия.

В двух крупных авариях детей перевозили без специальных удерживающих устройств – в результате в одном из них погибла восьмилетняя девочка, во втором травмы получили дети пяти и двух лет.

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