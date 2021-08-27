Горняк22: В Новосибирске осудили жестоко избивших женщину-таксиста подростков

Суд Фото: pixabay.com

Инцидент произошел ночью, когда женщина вышла из машины, чтобы купить сигарет. Обвиняемые сначала избили ее, а потом затащили в ее же автомобиль и поехали кататься по городу

В Новосибирске 23-летнего мужчину и трех несовершеннолетних подростков признали виновными в избиении женщины-таксиста и угоне ее авто, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Суд установил, что 4 декабря 2020 года пьяный обвиняемый предложил 16-летнему и двум 15-летним подросткам покататься на городу на чужом автомобиле. Около магазина на улице Одоевского они напали на хозяйку автомобиля Honda Fit. Подсудимые ударили женщину не менее 20 раз по голове и телу, а после этого угнали машину.

В какой-то момент один из подсудимых не справился с управлением и въехал в сугроб. Обвиняемых задержали и заключили под стражу.

Суд отправил несовершеннолетних фигурантов дела в воспитательную колонию на три года, четыре года и четыре года и один месяц. 23-летний обвиняемый получил наказание в виде пяти лет колонии строгого режима.

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