Горняк22: Подозреваемым в убийстве девочки в Тюмени оказался бывший спецназовец

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В полиции выяснили, что подозреваемый в убийстве задолжал по кредитам порядка 2 млн рублей. По предварительной информации, мужчина сознался в преступлении

Подозреваемым в убийстве и изнасиловании девятилетней школьницы в Тюмени оказался 40-летний уроженец Сургута Виталий Бережной, сообщает «Лента.ру».

По словам коллег, которые работали с ним в мебельном цехе, он много пил и рассказывал, что раньше служил в спецназе. Недавно он поссорился с женой и начал жить на съемной квартире.

Подозреваемый рассказал, что пьяным привел девочку в квартиру, а когда утром протрезвел, в ванной нашел тело девочки. По его словам, он решил скрыть следы преступления, но даже не помнил, сколько дней прошло с момента убийства.

Эксперты установили, что ДНК мужчины совпадает с образцами, изъятыми на теле ребенка. В МВД рассказали, что девочка была завернута в полиэтилен, кусок половика и лежала в картонной коробке из-под бытовой техники. Следователи установили, что такую технику передали в мебельный цех для последующей установки в кухонный гарнитур.

В этом цехе и работал подозреваемый. В его квартире нашли половик, кусок от которого обнаружили вместе с телом ребенка, сообщают «Известия».

Следователи рассматривают версию, по которой мужчина может быть серийным маньяком. Он может быть причастен к исчезновению девяти детей, которые начали пропадать с 1997 года. Все они были изнасилованы и убиты. Кроме того, по версии следствия, на всех местах преступления убийца оставлял электрический провод.

Сестра подозреваемого рассказала, что ей сложно поверить в случившееся. Женщине начали поступать угрозы и она думает поменять фамилию, сообщает «Лайф».

«В семье все «просто в шоке». Он адекватный человек, у него двое детей, работяга. Зарабатывает деньги на жизнь, все. Благополучная семья, никто бы не мог подумать, мне до сих пор кажется, что это какая-то ошибка», – рассказала она.

Ранее стало известно, что следователи задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве девятилетней девочки. Ее тело со следами насильственной смерти нашли 19 августа.

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