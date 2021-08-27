Горняк22: Появилось видео с места ДТП со сбитыми девочками-пешеходами в Бийске
Место ДТП Фото: "Инцидент Бийск"/"ВКонтакте"
По предварительным данным, женщина за рулем легкового автомобиля допустила наезд на двух девочек, которые пересекали проезжую часть по зебре
В Сети появилось видео с места ДТП с двумя сбитыми девочками-пешеходами в Бийске – кадры очевидца публикует сообщество «ЧП Бийск».
Авария произошла 26 августа около 09.35 на улице Мерлина в районе дома № 2.
Как сообщили «Толку» в ГИБДД, 25-летняя женщина-водитель за рулем Nissan Bluebird допустила наезд на двух пешеходов – 14-летних девочек, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Обоих пострадавших госпитализировали. Предварительно, тяжелых травм они не получили.
Полиция проводит проверку по факту произошедшего.