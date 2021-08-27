Горняк22: На избивших россиянку в лифте санитаров завели два уголовных дела

Полиция Фото: Анна Меньшикова

Главврач областной психиатрической больницы Александр Петров, рассказал, что поступившую женщину осмотрели специалисты. Опасений за ее физическое здоровье нет

В Ярославле санитары психбольницы, которые избили женщину в лифте, стали фигурантами уголовного дела. С места работы их уволили после служебной проверки, сообщает ТАСС.

Ранее в Сети опубликовали видео, как два санитара заталкивают в лифт женщину со связанными руками. После того как двери лифта закрываются, мужчины начинают избивать ее.

Следователи возбудили два уголовных дела по статьям 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) и 128 УК РФ (Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь).

Региональный уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин рассказал, что женщина останется в психбольнице.

«В больнице провели медицинскую комиссию, на основании которой подали в суд заявление о необходимости дальнейшего пребывания пациентки в медучреждении», – отметил он.

Ранее санитары «психушки» избили россиянку, пока везли связанную в лифте. Мужчины нанесли женщине не менее 20 ударов.

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