Горняк22: В Красноярском крае застрелили медведя, который гулял по территории школы

Медведь Фото: pixabay.com

В результате происшествия никто из местных жителей не пострадал. Этим летом в Красноярском крае медведи уже дважды убивали туристов

25 августа в селе Белый Яр Красноярского края участковый из табельного пистолета застрелил медведя, который зашел на территорию школы, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Местные жители сообщили в полицию, что в село из леса вышел медведь. На место отправили участкового и инспектора охотнадзора. Сотрудники отогнали животное обратно в лес, но через несколько часов зверь вернулся.

«Участковый попытался отогнать медведя, но на звуковые сигналы он не реагировал и направился в сторону полицейского. Лейтенанту полиции пришлось применить оружие, чтобы обезвредить животное», – рассказали в полиции.

Ранее в Кузбассе медведь вышел на улицы города в поисках еды и начал копаться в мусорном контейнере.

ТОЛК