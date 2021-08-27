Горняк22: Автомобилисты попали в пыльную бурю и дымовую завесу на Алтае

Пыльная буря Фото: "Инцидент Барнаул"/"ВКонтакте"

Один из участков трассы оказался перекрыт густым дымом с сельскохозяйственных полей, на другом сильный ветер поднял в воздух столбы пыли

Автомобилисты попали в сильную пыльную бурю и дымовую завесу от пожаров на федеральной трассе Р-256 Чуйский тракт в Алтайском крае. Видео очевидцы публикуют в соцсетях.

На одном из участков отрезка Барнаул – Бийск водителей настиг дым с полей. Из-за ограниченной видимости многим пришлось значительно ограничить скорость и даже съехать на обочину.

А в окрестностях село Косиха поднялась пыльная буря – видимость также стремилась к нулевой.

Днем ранее в Алтайском крае сняли на видео гуляющее по полю мини-«торнадо».

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