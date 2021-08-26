Горняк22: Forbes опубликовал рейтинг самых состоятельных россиянок

Финансы. Деньги Фото: pixabay.com

По данным издания, совокупное состояние рейтинга богатейших женщин России за год выросло с 10,7 млрд до 25,3 млрд долларов

Основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила ежегодный рейтинг богатейших женщин России по версии журнала Forbes.

Аналитики оценили состояние Бакальчук в 13 млрд долларов. При этом годом ранее у бизнесвумен были доходы в 1,4 млрд долларов. Второе место заняла вдова Юрия Лужкова Елена Батурина с состоянием в 1,3 млрд долларов. Топ-3 замкнула совладелица группы «Черкизово» Лидия Михайлова (1,3 млрд долларов).

В десятке богатейших женщин также оказались дочь миллиардера Леонида Федуна Екатерина Федун (900 млн долларов), совладельца магазинов «Светофор» Валентина Шнайдер (650 млн долларов), экс-супруга президента футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева Елена Рыболовлева (600 млн долларов) и другие.

Ранее Forbes опубликовал список самых богатых звезд российского шоу-бизнеса. В рейтинге оказались Сергей Шнуров, Филипп Киркоров, Полина Гагарина и другие.

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