Горняк22: «Взлетку» для тяжелых транспортников АН-12 и АН-26 начали строить под Рубцовском

Военная техника Фото: "Вести-Алтай"

Через 10 днем, после обработки пневмокатками, она сможет принимать машины весом до 60 тонн — военно-транспортные самолеты

В Алтайском крае накануне пика осеннего пожароопасного сезона начали готовить взлётно-посадочную полосу для тяжёлых транспортных самолётов. Об этом сообщает телеканал «Вести-Алтай».

Площадку готовят в поле под Рубцовском. Прямо на грунт здесь будут приземляться военно-транспортные АН-12 и АН-26.

Работы проводит 60-й отдельный инженерно-аэродромный батальон – именно это войсковое подразделение ранее обеспечили прием тяжелого ИЛ-76 под Оренбургом.

Аэродром должны возвести в течение 10 дней. Он появится в непосредственной близости от мест крупнейших в крае трансграничных лесных пожаров 1997 и 2010 годов.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в аэропорту Барнаула реконструируют взлетно-посадочную полосу до 2030 года.

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