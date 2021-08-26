Горняк22: Ясная и жаркая погода ожидается 26 августа в Алтайском крае

Август. Лето. Погода Фото: pixabay.com

Последняя неделя августа радует жителей края по-настоящему летней погодой. До понедельника синоптики прогнозируют жару и отсутствие осадков

26 августа в Алтайском крае будет по-прежнему жарко. Дневная температура воздуха составит +25…+30 градусов. Осадков не ожидается. Ветер подует северо-восточный, 4–9 м/с, местами порывы достигнут 19 м/с, сообщает ЦГМС региона.

В Барнауле в четверг днем до +28…+30 градусов. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 4–9 м/с, с порывами до 14 м/с.

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