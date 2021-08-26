Горняк22: Что подарить учителю на 1 сентября: топ-10 лучших подарков

1 сентября. День знаний. Школа Фото: pixabay.com

Скоро 1 сентября, а значит, сейчас самое время подумать, что же подарить в этот день своему классному руководителю вместо привычных букетов цветов и коробок конфет

Что подарить учителю-мужчине на 1 сентября

Флешка, внешний жесткий диск или пауэрбанк. Этими девайсами пользуются абсолютно все, поэтому такой подарок не останется незамеченным. Чтобы сделать его персональным, можно сделать памятную гравировку.

Книга или сертификат в книжный магазин. Учитель является человеком, который постоянно интеллектуально совершенствуется. А, как известно, книга – это кладезь знаний. Можно подарить такую, которая соответствует преподаваемому предмету.

Именные ежедневник и ручку. Эти две вещи пригодятся абсолютно каждому учителю и мужчине, и женщине.

Набор сладостей или фруктов. Иногда очень сложно определиться с подарком конкретному человеку, когда не знаешь, что ему подойдет. А вот сладкое любят практически все, поэтому это беспроигрышный вариант.

Памятный фотоальбом. Выпускники могут смело дарить своему классному руководителю такой милый и трогательный подарок, который будет напоминать ему о классе еще долгое время.

Что подарить учителю-женщине на 1 сентября

Букет обычных цветов дарить уже не модно, а вот букет из фруктов, ягод, чая или конфет – самое то.

Электронная указка. Такой подарок значительно облегчит труд педагога и будет радовать его каждый день.

Настенная картина. Она может украсить интерьер класса или же одну из комнат в доме преподавательницы. Картина может быть нарисована, вышита нитками или бисером, а также хорошим подарком станет фото всего класса на холсте.

Подарочный сертификат. Если ученики знают, какие магазины любит посещать их классная руководительница, то лучше всего подарить ей сертификат в этот самый магазин. Так учитель, сможет купить то, что ей действительно необходимо.

Совместный поход в музей или театр. В коллективе нет ничего лучше сплоченности и общих интересов. Совместных поход всех учеников и классного руководителя только поможет им стать еще ближе.

Подарок. Презент Фото: Pixabay

ТОЛК