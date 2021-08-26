Горняк22: Что за праздник День благодарности собакам и за что их нужно благодарить

Собака. Щенок. Жара Фото: Pixabay

Все владельцы четвероногих друзей благодарят в этот день своих питомцев за дружбу и героические подвиги, кормят их вкусняшками и уделяют больше внимания

Когда День благодарности собаке

Один из самых добрых международных праздников «День благодарности собаке» (Dog Appreciation Day) отмечается ежегодно 26 августа. Об этом сообщает портал calend.ru.

История Дня благодарности собаке

Праздник придумали в США в 2004 году по инициативе эксперта по образу жизни домашних животных Колин Пейдж. Тогда он назывался «Национальный день собаки». Постепенно его начали отмечать в других странах, и он обрел статус международного праздника.

Его празднуют все собаководы и любители домашних животных, которые отдали предпочтение именно собакам. Этот день обращает внимание людей на острую проблему брошенных и бездомных четвероногих друзей.

Традиции Дня благодарности собаке

Собака Фото: pexels.com

Накануне «Дня благодарности собаке» в социальных сетях проводятся конкурсы фотографий, организуются сборы пожертвований для собачьих приютов.

Собак в этот день стараются баловать различными лакомствами и уделяют им больше внимания, чем обычно.

Некоторые родители 26 августа рассказывают своим детям о значимости собак в жизни человека и об их дружбе.

За что благодарят собак

Собака. Животные Фото: pixabay.com

Миру известно немало героических подвигов собак, спасавших человеческие жизни в тяжелых условиях. Они, например, доставляют жизненно важные грузы и медикаменты, спасают людей под завалами после землетрясений и техногенных катастроф, разыскивают в лесу потерявшихся, спасают тонущих.

Перечень заслуг собак можно перечислять бесконечно. Они воспеваются во многих художественных книгах и кинофильмах. В некоторых странах установлены памятники в честь четвероногих друзей.

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