Горняк22: Уголовное дело о подделке ПЦР-тестов возбудили в Барнауле

Лаборатория Фото: Анна Меньшикова

Свою «услугу» продавцы справок оценивали в размере от шести до 10 тысяч рублей. Привлечь к ответственности могут и покупателей

Полиция Барнаула возбудила уголовное дело после обнаружения поддельной справки о прохождении ПЦР-теста. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

По данным ведомства, фальшивый документ выявили у одного из мигрантов. На бланке, свидетельствующем об отрицательных результатах ПЦР-теста, были указаны реквизиты частной лаборатории. Однако выяснилось, что сотрудники этой организации справку не выдавали.

Предварительно установлено, что «документы» за 6–10 тысяч рублей продавали две сотрудницы частной фирмы, которая помогает мигрантам оформлять документы для проживания и работы на территории РФ.

Всего полицейские изъяли более сотни готовых справок с признаками подделки, а также компьютерную и оргтехнику, средства связи.

Кроме изготовителей и продавцов поддельных документов к ответственности могут привлечь и тех, кто использовал фальшивые справки.

Как ранее стало известно «Толку», медиков, торговавших сертификатами о вакцинации от коронавируса, «накрыли» в крупнейшей поликлинике Барнаула.

ТОЛК