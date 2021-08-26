Горняк22: Родители первоклассников Барнаула рассказали о сборе денег на парты

Школа. Класс Фото: Анна Меньшикова

По словам автора поста, родителям предложили сдать деньги в качестве спонсорской помощи — якобы в классе, где их детям предстоит учиться, сейчас всего 10 этих предметов мебели

Родители первоклассников в Барнауле пожаловались на необходимость сдавать деньги на приобретение парт в класс. Пост об этом появился в популярном сообществе «Барнаул 22».

По словам его автора, речь идет об одном из учебных заведений в Индустриальном районе города.

«Показали класс, в котором стоят штук 10 разных ободранных сломанных парт. Также сказали, что на парты мы должны скинуться и отдать школе как спонсорскую помощь», – говорится в сообщении.

Родители выразили недоумение в связи с этой ситуацией, ведь, по их словам, «по федеральному закону школы обеспечиваются всей необходимой мебелью, в перечень входят и парты».

В комментариях пользователи рассказали свои истории, когда им пришлось оказывать помощь школам.

«У нас собирают на ремонт пола. Решили поменять полностью пол в классе. Тоже не понятно, почему должны менять родители? И это не пожертвование, а конкретный сбор денег»,

«Так во всех школах. Когда я училась, то у нас также было. И всегда космические цены трясли с родителей»,

«В прошлом году меняли несколько штук верхушек парт, типа, они очень ободранные, меняли также родители, сборами денег искали кто и где делает дешевле. Короче ремонт в классе должны сделать родители и точка. Хотя вроде на школы выделять деньги должны на ремонты»,

«За 9 лет учёбы мы обновили в гимназии линолеум, окна – не только в классе, но и во всей гимназии. Доску, стены, спортзал, актовый зал, парты, учебники. Так что у вас, все впереди», – пишут они.

Нашлись и те, кто предложил «не поднимать волну», потому что якобы руководство школ находится в безвыходном положении.

Ранее родители барнаульских первоклассников пожаловались на то, что с них собирают деньги на рабочие тетради. В комитете по образованию Барнаула такие действия школьной администрации назвали недопустимыми.

ТОЛК