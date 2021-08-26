Горняк22: Пьяный водитель протаранил АЗС на трассе Барнаул – Новосибирск

Скриншот видео Фото: кадр из vk.com

В ГИБДД рассказали, что сотрудники МЧС не привлекались к ликвидации последствий аварии, их помощь не потребовалась, так как после ДТП возгорания не было

24 августа в Искитимском районе Новосибирской области 32-летний пьяный водитель врезался в бензоколонку АЗС, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Стало известно, что нетрезвый мужчина ехал на автомобиле Toyota Harrier из Новосибирска в направлении Черепаново. На 77-м километре трассы он столкнулся по касательной с попутной Toyota Corolla. После этого водитель потерял управление, наехал на бордюр и протаранил топливозаправочную колонку АЗС.

В результате ДТП водитель Toyota Harrier получил различные травмы. Сейчас в ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в Барнауле автомобиль сбил пешехода на тротуаре. Авария произошла 24 августа на пересечении улиц Малахова и Эмилии Алексеевой.

ТОЛК