Горняк22: В Новосибирске Lexus влетел в витрину магазина «Пятерочка»

ДТП в Новосибирске Фото: vk.com/act54

Никто из посетителей супермаркета не пострадал, водитель также травм не получил. В настоящее время в ГИБДД устанавливают причину ДТП

24 августа в Новосибирске на улице Виктора Уса 66-летний водитель Lexus RX300 протаранил магазин «Пятерочка», сообщает «АиФ-Новосибирск».

По словам водителя, у него во время движения на автомобиле заклинило педаль газа и он въехал в раздвижные двери супермаркета. Машина застряла на проходной магазина.

В результате ДТП никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Ранее пьяный водитель протаранил АЗС на трассе Барнаул – Новосибирск. Мужчина получил различные травмы.

ТОЛК