Горняк22: Банде сутенеров, вербовавших девочек от 14 лет в Барнауле, вынесли приговор

Девушка Фото: pixabay.com

Девушек завлекали путем уговоров и обещаний. Роль «диспетчера» выполняла супруга 30-летнего организатора преступной группы

В Барнауле вынесли приговор преступной группе, участники которой вовлекали в занятие проституцией девушек, в том числе и несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Алтайскому краю.

30-летнему организатору банды сутенеров дали пять лет лишения свободы условно, остальные шесть соучастников, среди которых была и жена мужчины, получили по два года условно.

По данным ведомства, злоумышленники действовали почти год – вербовали девушек, по объявлениям на специализированных сайтах подыскивали им клиентов, договаривались с администраторами заведений и саун города, где проститутки оказывали свои услуги.

«За все время к занятию проституцией подсудимые привлекли девять девушек. Самой младшей из них было 14 лет, четырем – от 16 до 17», – сообщили «Толку» в СУ СКР.

В ходе предварительного следствия обвиняемые вину признали.

Ранее «Толк» сообщал о том, что глава СК взял на контроль дело об изнасиловании 18-летней девушки в Барнауле.

ТОЛК