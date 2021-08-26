Горняк22: Сыну барнаульского бизнесмена Степурко дали условный срок «за сбор грибов»

Росгвардия Фото: 22.rosguard.gov.ru

Адвокат Матвея Степурко ранее настаивал на снятии обвинения, аргументируя это отсутствием необходимой доказательной базы

24 августа состоялось итоговое заседание суда по уголовному делу в отношении Матвея Степурко, сына известного барнаульского предпринимателя, председателя комиссии региональной Общественной палаты по формированию здорового образа жизни, спорту, туризму и молодежной политике, заслуженного тренера России Андрея Степурко.

Молодого человека приговорили к одному году условно за приобретение и хранение наркотиков.

Напомним, на предыдущем заседании суда, состоявшемся 11 августа, прокурор настаивала именно на этом виде наказания. Сторона защиты намеревалась добиться снятия обвинения на основании недостаточной доказательной базы.

29 июля 2020 года Матвей Степурко был задержан сотрудниками Росгвардии возле лесополосы в поселке Власиха. Согласно показаниям росгвардейцов, прибывшим на вызов, поступивший от местного жителя о подозрительном молодом человеке, он выкинул в окно такси закладку с кокаином, которую поднял в лесу. Затем пытался сбежать, в результате чего к нему применили физическую силу.

Сам Матвей Степурко настаивал, что в лес на такси он приехал по просьбе отца, чтобы проверить наличие грибниц. Эту же версию, выступая в зале суда, подтвердил Андрей Степурко, рассказав, что сбор грибов – это давняя семейная традиция.

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