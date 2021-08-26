Горняк22: В Тюмени 24 года пропадают дети с определенной приметой

Скриншот видео Фото: кадр из youtube.com

В шоу Андрея Малахова вспомнили всех пропавших за последние годы в городе детей. По предварительной версии, похищение детей – дело рук одного серийного маньяка

23 августа вышла программа «Прямой эфир», которую посвятили детям, пропавшим в Тюмени на протяжении 24 лет. Поводом для создания выпуска стала пропажа девятилетней девочки.

Первое исчезновение ребенка в городе случилось в 1997 году. Последнее – в 2021 году. Всего за это время пропали девять детей: восемь девочек и один мальчик. Оказалось, что многие из потерявшихся похожи внешне: все худощавые и у большинства из них – косоглазие. Кого-то из девочек нашли мертвыми, некоторые до сих пор не найдены.

На программу приехал и бывший научный консультант Главного управления криминалистики Дмитрий Кирюхин, который объединил все дела пропавших в одно и составил профиль предполагаемого маньяка.

«Маньяк – интеллектуальный мужчина. Ему примерно за 50 лет. Многие дети пропали после школьных уроков. Вероятно, он знал их расписание. Мужчина не женат, имеет отдельное здание, где может незаметно скрывать детей», – рассказал он.

В ходе программы также рассмотрели версию с местным пенсионером Полем Григье де Женотье, которого часто видели рядом с маленькими девочками и совсем молодыми девушками. Во время поисков школьницы волонтеры недалеко от его дома нашли детские вещи со следами крови. Полиция не стала забирать их на экспертизу, объяснив, что эти вещи старые и не имеют к пропавшей в июне 2021 года девочке никакого отношения

Ранее бабушка убитой в Тюмени девочки рассказала, что школьницу могли пытать током. Пропавшую в конце июня девочку нашли мертвой 19 августа. Ее тело, завернутое в несколько пакетов, вероятно, подкинули.

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