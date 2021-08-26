Горняк22: Убитая в Омске девушка ранее упала с девятого этажа в день рождения

Нож Фото: pixabay.com

По словам друзей, девушка была целеустремленной и старалась всем помочь, но ее добротой часто пользовались. В последнее время она забросила учебу и связалась с плохой компанией

20 августа в Омске пьяный 20-летний мужчина зарезал свою подругу – 22-летнюю женщину-инвалида, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, обвиняемый и потерпевшая поссорились из-за шутки девушки, когда вместе выпивали. Мужчина схватил нож и начал наносить ей удары по животу, шее, рукам и груди. Девушка практически не могла сопротивляться, поскольку передвигалась на инвалидной коляске. От полученных ран она скончалась на месте. На ее теле криминалисты насчитали 57 ножевых ударов.

«У нее в квартире часто собирались большие компании. Постоянно был какой-то шум. Однажды даже вызывали участкового», – отметили соседи.

Мужчину задержали. Он сам пришел в полицию и сознался в убийстве. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Кроме того, в полиции выяснили, что мужчина уже был судим за кражу и преступление против жизни и здоровья человека.

Что касается девушки, то близкие рассказали, что она стала инвалидом в 17 лет. В свой день рождения она выпала с балкона квартиры на девятом этаже. Пострадавшая чудом осталась жива, но оказалась прикована к инвалидной коляске из-за травмы позвоночника, сообщает «НГС.55».

Ранее житель алтайского села убил жену, приревновав к соседу. Мужчина сознался в преступлении.

ТОЛК