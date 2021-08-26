Горняк22: Мать двоих детей изнасиловали и убили в гараже, а потом угнали ее машину

Наручники. Арест Фото: pixabay.com

Подозреваемого задержали в тот же день на угнанном автомобиле. У женщины осталось двое детей: дочка-подросток и маленький сын

23 августа во Владивостоке 29-летний местный житель подозревается в изнасиловании и убийстве 37-летней женщины в ее гараже, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Муж потерпевшей узнал, что жена не вышла на работу. После того как она не ответила на звонки, он начал ее искать. Поиски начал с гаража, где и обнаружил тело супруги. Преступник также угнал ее автомобиль Hyundai Creta.

Муж рассказал, что гаражи хорошо просматриваются с ближайших домов. Кроме того, по этому маршруту все ходят на видовую площадку. При этом свидетелей преступления не оказалось, сообщает «КП».

По предварительной информации, злоумышленников было трое: двое мужчин и женщина. В настоящее время на угнанной машине задержали одного подозреваемого.

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