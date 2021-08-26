Горняк22: Автомобиль с туристами перевернулся на трассе в Республике Алтай

Место ДТП Фото: ГУ МВД по Республике Алтай

На кадрах с места происшествия видно, что легковушка в результате аварии получила серьезные повреждения. Пострадавшим потребовалась помощь медиков

Женщина и ребенок пострадали в ДТП с легковым автомобилем в Республике Алтай. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел 24 августа около 17.45 в селе Чепош на Чемальском тракте – слетела с дороги и перевернулась Toyota Corolla.

За рулем иномарки была 35-летняя жительница Новосибирска. По предварительным данным, женщина не справилась с управлением.

Ее и девятилетнего мальчика-пассажира доставили в больницу. Однако госпитализация пострадавшим не потребовалась.

Полиция проводит проверку по факту аварии.

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