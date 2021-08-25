Горняк22: Алтайские власти намерены взять под контроль гидов и экскурсоводов

Гид. Экскурсовод Фото: pexels.com

В Алтайском крае гиды и экскурсоводы больше не будут работать бесконтрольно. Власти решили проверять их компетентность и контролировать работу

В Алтайском крае решили взять под контроль работу гидов и экскурсоводов. Предполагается, что за их деятельностью будет следить региональное управления по развитию туризма и курортной деятельности, сообщает пресс-служба АКЗС. Соответствующий вопрос депутаты рассмотрят на ближайшей сессии.

Так, согласно документу, управление сможет проводить аттестацию и контролировать работу организаций, которые предоставляют такие услуги. Также управление после принятия закона должно будет разработать положение о данном виде контроля.

Кроме того, местные власти смогут создавать и реализовывать муниципальные программы развития туризма.

Важно, что реализация закона не повлечет дополнительных расходов из бюджета.

Ранее сообщалось, что в Алтайском педуниверситете начнут готовить гидов со знанием иностранного языка.

ТОЛК