Горняк22: Начальник Барнаульского пассажирского предприятия умер от коронавируса
Общественный транспорт. Автобус Фото: barnaul.org
Во вторник, 24 августа, прошло отпевание и прощание с усопшим. Похоронили его в родном селе. Где именно, не уточняется
62-летний руководитель и владелец компании Барнаульское пассажирское предприятие Николай Баранов скончался из-за тяжелого течения коронавируса, сообщает «Банкфакс». 24 августа в Новоалтайске состоялось прощание с ним.
Баранов был директором и единственным учредителем предприятия, которое было зарегистрировано в Барнауле в 2019 году. Предприятие обслуживает маршруты № 109, 109ОП и 113.
По словам коллег, руководитель компании тяжело переносил коронавирус. К тому же у него были сопутствующие заболевания.
Ранее сообщалось, что бывший директор Рубцовского машиностроительного завода Сергей Матушкин ушел из жизни 20 августа.