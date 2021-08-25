Горняк22: Начальник Барнаульского пассажирского предприятия умер от коронавируса

Общественный транспорт. Автобус Фото: barnaul.org

Во вторник, 24 августа, прошло отпевание и прощание с усопшим. Похоронили его в родном селе. Где именно, не уточняется

62-летний руководитель и владелец компании Барнаульское пассажирское предприятие Николай Баранов скончался из-за тяжелого течения коронавируса, сообщает «Банкфакс». 24 августа в Новоалтайске состоялось прощание с ним.

Баранов был директором и единственным учредителем предприятия, которое было зарегистрировано в Барнауле в 2019 году. Предприятие обслуживает маршруты № 109, 109ОП и 113.

По словам коллег, руководитель компании тяжело переносил коронавирус. К тому же у него были сопутствующие заболевания.

Ранее сообщалось, что бывший директор Рубцовского машиностроительного завода Сергей Матушкин ушел из жизни 20 августа.

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