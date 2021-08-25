Горняк22: В столичном хостеле нашли мёртвым экстрасенса Дардо Кусто

Дардо Кусто Фото: instagram.com/dardokusto

Дардо Кусто называл себя потомственным шаманом и устраивал мастер-классы по парапсихологии. Он также участвовал в шоу «Суперинтуиция», «Пусть говорят» и «Знаки судьбы»

В Москве в хостеле нашли мёртвым 44-летнего экстрасенса Дардо Кусто, сообщает «Московский комсомолец».

Стало известно, что мужчина умер в номере хостела на улице Перовская, куда заселился 23 августа. По словам племянника Кусто, накануне гибели родственник не вёл себя подозрительно. В хостеле он собирался отдыхать, потому что долгое время не высыпался. 24 августа мужчины планировали увидеться.

«В начале седьмого утра позвонила администратор отеля. Сказала, что в его комнате что-то громыхает и она опасается туда заходить, попросила срочно приехать», – рассказал племянник.

В номере они обнаружили тело Кусто и надпись на стене «Я все равно буду жить». По предварительной версии, мужчина покончил с собой.

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