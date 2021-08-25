Горняк22: Эксперты назвали опасные предметы утвари на российских кухнях

Посуда Фото: pixabay.com

По словам специалистов, использование старой «бабушкиной» посуды и некоторой современной кухонной утвари может нанести серьезный вред здоровью

Употребление пищи из алюминиевых кастрюль может быть опасно для организма, сообщает «Слово и Дело».

Материал, из которого сделана такая посуда, выделяет вредные вещества, когда контактирует с молоком, уксусом, фруктами, томатами, ягодами и другими кислыми веществами. Следует избавиться также от расписных советских сервизов, ведь раньше их обрабатывали глазурью с канцерогенами в составе.

Кроме того, вред здоровью могут нанести силиконовые формы для выпечки, которые при нагревании выше 220 градусов начинают выделять вредные вещества.

Ранее врач рассказал о самом опасном способе приготовления еды. Эксперт также порекомендовал сократить употребление мяса крупного рогатого скота, которое способствует развитию онкологии.

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