Горняк22: Обвиняемый в гибели семьи директор алтайской турбазы решил хранить молчание

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Судебное разбирательство по громкому уголовному делу о гибели семьи из Барнаула затянулось – ранее слушания переносились из-за неявки свидетелей, потерпевших, а также болезни адвоката

25 августа в Алтайском районном суде состоится очередное заседание по делу о гибели семьи Кременских на турбазе «Глобус», сообщает ИА «Амител». Директора базы отдыха Виктора Королева обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к гибели двух и более лиц. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

На протяжении последних девяти месяцев обвиняемый находится под домашним арестом, до этого три месяца Королев был в СИЗО.

По словам адвоката обвиняемого Андрея Лихторовича, дело начали рассматривать еще в апреле 2021 года. Однако оно до сих пор находится на начальном этапе, так как слушания несколько раз переносили по разным причинам.

Потерпевшими по делу признали взрослую дочь от первого брака Иосифа Кременских и его отца, а также родного брата супруги чиновника.

К нынешнему моменту суд успел лишь допросить потерпевших, а также к исследованию материалов приступила прокуратура. Далее суд будет опрашивать свидетелей. Скорее всего, для этого будут использовать видеосвязь, так как речь идет о туристах, которые отдыхали на базе в момент трагедии. Из-за этого процесс может затянуться.

По словам адвоката обвиняемого, сейчас Королев не выражает своего отношения по поводу вины в случившемся. В ходе предварительного следствия он также отказался свидетельствовать против себя.

31 июля в номере алтайской турбазы «Глобус» нашли тела четырех человек – мужчины, женщины и их детей в возрасте 10 и 16 лет. Глава семьи – сотрудник управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосиф Кременских. Предполагается, что семья отравилась токсичными выхлопами от генератора, установленного в подсобке под их номером во время отключения электроэнергии.

После произошедшего под стражу взяли директора базы. 11 марта стало известно, что уголовное дело ушло в суд.

Известно, что директор турбазы проходит еще по одному уголовному делу, также связанному с турбазой.

ТОЛК