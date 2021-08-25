Горняк22: ДТП с «Газелью» собрало пробку на выезде из Барнаула
ДТП Фото: Инцидент Барнаул
На место ДТП прибыла карета реанимационной помощи. Возможно, в аварии есть пострадавшие. Подробности случившегося уточняются
Утром 24 августа на трассе Барнаул – Новоалтайск произошло ДТП. Здесь столкнулись «Газель» и трактор, сообщает «Инцидент Барнаул».
На кадрах видно, что у «Газели» сильно смята передняя часть. Предположительно, она врезалась в попутно двигающийся трактор. О пострадавших не сообщается.
Из-за аварии на участке начала скапливаться большая пробка.
Сейчас на месте работает скорая помощь и ДПС. Подробности уточняются.
Ранее сообщалось, что грузовик перевернулся после ДТП на алтайской трассе.