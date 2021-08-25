Горняк22: Под Новосибирском девушка убила мать и сожгла тело в бане

Топор Фото: pixabay.com

В настоящее время подозреваемая находится под стражей. На допросах девушка признала свою вину в совершенном преступлении

В садоводстве «Рассвет» Новосибирской области 20-летняя девушка убила топором свою 50-летнюю мать и сожгла баню с ее телом, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, 20 августа мать и дочь поссорились в бане, после чего подозреваемая взяла топор и ударила им потерпевшую по голове не менее пяти раз. От полученных травм женщина скончалась на месте. После этого, чтобы скрыть следы преступления, девушка устроила пожар в бане, а также рассказала соседям о возгорании.

Прибывшие сотрудники МЧС нашли тело потерпевшей и передали его в полицию. Подозреваемую задержали. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Ранее житель алтайского села убил жену, приревновав к соседу. Обвиняемый признал вину в преступлении.

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