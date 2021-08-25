Горняк22: Компания молодых людей прокатилась на крыше авто в Новосибирске

Скриншот видео Фото: кадр из vk.com

Из автомобиля мужчин громко играла музыка. Другие водители подбадривали компанию, им свистели и показывали одобрительные жесты

23 августа в Заельцовском районе Новосибирска компания молодых людей прокатилась на крыше автомобиля, сообщают «Вести Новосибирск».

Очевидцы выложили в Сеть видео, на котором можно увидеть, как двое парней ехали на крыше авто, при этом один из них лежал. Еще двое мужчин находились в салоне и только частично высовывались из окон.

В какой-то момент автомобиль увеличил скорость, и два молодых человека упали на дорогу и выронили свои гаджеты. После этого они снова забрались на верх машины и уехали.

В группе пропаганды ГИБДД взяли ситуацию на контроль.

Ранее в Барнауле две девушки прокатились по улицам на дверях автомобиля. За ними ехала машина, из люка которого девушка снимала происходящее.

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