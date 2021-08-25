Горняк22: Бывший алтайский следователь-насильник Сатлаев получил 12 лет тюрьмы на Кипре

Александр Сатлаев Фото: Турецкие СМИ

В России Сатлаев находится в федеральном розыске. Дипломатических отношений между Северным Кипром и Россией нет, поэтому вопрос о выдаче преступника не решается

Суд Северного Кипра приговорил следователя-насильника из Республики Алтай Александра Сатлаева к 12 годам лишения свободы, сообщают «Новости Горного Алтая» со ссылкой на турецкие СМИ. Ему вынесли приговор еще 30 апреля.

Сатлаев, которого ранее осудили на Кипре на четыре года за нападение и ограбление девушки, отбыл половину срока и в феврале 2021 года сбежал из заключения. Однако в течение нескольких дней его нашли на заброшенной вилле.

Тогда его снова отправили под суд. С точки зрения российского законодательства его осудили за изнасилования, сексуальное насилие и побои. Как стало известно, в августе 2019 года он напал на 17-летнюю девушку избил ее и изнасиловал.

В итоге суд вынес приговор – 12 лет тюрьмы.

Сатлаев совершил побег из кипрской тюрьмы 8 февраля. Он спрятался в люке технического помещения около выезда с территории, дождался, когда откроются ворота, и вышел за забор.

Местные жители Кипра дали ему прозвище Gülen manyak (Улыбающийся маньяк).

В России Сатлаева признали виновным в четырех изнасилованиях и четырех покушениях на изнасилование, которые он совершил в Горно-Алтайске, будучи сотрудником правоохранительных органов. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы.

В начале 2019 года Сатлаев вышел по УДО за хорошее поведение, однако уже через несколько месяцев изнасиловал девушку в Барнауле, после чего подался в бега. Через Казахстан он выехал в Северный Кипр, который с Россией не связывают дипломатические отношения, поэтому преступник может не опасаться экстрадиции.

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