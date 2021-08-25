Горняк22: Санитары «психушки» избили россиянку, пока везли связанную в лифте

Скриншот видео Фото: кадр из vk.com

На записи камеры видеонаблюдения можно увидеть, что санитары в лифте нанесли женщине не менее 20 ударов по телу и голове. После этого ее увезли в больницу

В Ярославле двое санитаров психбольницы жестоко избили 30-летнюю пациентку в лифте, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Стало известно, что медики областной психбольницы приехали на вызов во Фрунзенском районе. Мужчины силой затолкали полураздетую женщину в халате в лифт, а когда та начала сопротивляться, стали бить ее по голове и телу. Пациентка при этом кричала и плакала.

Конфликт продолжился и на первом этаже, где к санитарам присоединились родственники женщины, которые пытались отправить ее с медиками.

По данным телеграм-канала Mash, скорую девушке вызвали ее родители, которые приехали к ней в гости. По их словам, дочь внезапно стала заговариваться и кричать.

Когда женщину увозили, соседи слышали в подъезде ее крики, просмотрели камеры видеонаблюдения в лифте и подъезде, скинули запись в чат дома, а оттуда она попала в интернет.

«Мы с этой девушкой пересекались. Она здоровая, адекватная. Пьяной ни разу ее не видела. Я потом пересматривала видео. Она же на них не кидалась. Просто стояла разговаривала. Она маму убеждала, что ее били, но та ей не поверила», – поделилась женщина из соседнего подъезда.

Директор областного депздрава Василий Тубашов рассказал, что бригада санитаров доставляла пациентку с места проживания в спецбольницу. После инцидента начали служебную проверку.

«Действия сотрудников скорой помощи нарушают этические нормы и бросают тень на все областное учреждение. Принято решение об отстранении от работы этих сотрудников на момент проведения проверки», – заявил он.

После того как видео с издевательствами попало в Сеть, следователи начали доследственную проверку, дело также взяла на контроль прокуратура.

Ранее в Кузбассе медсестру уволили за пьянство на рабочем месте. Пациентка пожаловалась, что медперсонал в течение нескольких часов не мог оказать ей медицинскую помощь.

ТОЛК