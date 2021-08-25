Горняк22: Бабушка убитой в Тюмени девочки рассказала, что школьницу могли пытать током

Полиция Фото: pixabay.com

К расследованию убийства подключили следователя Евгения Карчевского, который ранее участвовал в поимке ангарского маньяка

В Тюмени бабушка жестоко убитой девятилетней девочки заявила, что ее внучку перед смертью могли пытать током, сообщает «РЕН ТВ».

По словам женщины, о том, что произошло с ребенком, семье рассказали очень мало. Родственников даже не пригласили на опознание.

«На опознание не приглашали, не знаем, когда похороним. Ничего мне не известно. Сказали, что нашли, рот был скотчем заклеен и руки. Еще говорят, что ее током пытали», – рассказала бабушка школьницы.

Напомним, что пропавшую в конце июня девочку нашли мертвой 19 августа. Тело нашли работники АЗС в кустах рядом с озером в районе Лесобазы, где жила погибшая. По предварительной версии, в смерти девочки и других убитых в Тюмени за последние 25 лет детей может быть виновен один человек.

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