Горняк22: Сибирского чиновника проверят после сравнения красноярцев с «кучей дерьма»

Андрей Агафонов Фото: facebook.com/Андрей Агафонов

Ранее замгубернатора региона Сергей Пономаренко заявил, что проведет беседу с Агафоновым, но по существу он с ним солидарен

В Красноярске прокуратура проверит советника главы администрации губернатора Андрея Агафонова, который в ответ на жалобы на распространившийся в регионе смог назвал сибиряков «плаксивым сбродом» и «кучей дерьма», сообщает РИА Новости.

В ведомство с жалобой обратился гражданин, который попросил привлечь чиновника к административной ответственности за оскорбление. Для должностных лиц наказание составляет от 30 до 50 тысяч рублей.

«Для рассмотрения по существу и дачи ответа заявителю жалоба направлена в прокуратуру Октябрьского района. Решение о наличии состава правонарушения еще не принято», – рассказали в пресс-службе.

Напомним, что Андрей Агафонов раскритиковал жителей Красноярска, которые в соцсетях возмутились высказыванию Алексея Ягудина. Фигурист ранее заявил, что во время посещения города не заметил смога от лесных пожаров. Позже чиновник удалил свой пост из соцсети.

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