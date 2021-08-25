Горняк22: Экстрадированного из Черногории экс-ректора ЛГУ доставили в Барнаул

В суде Фото: "Толк"

Скворцов был основателем и первым ректором вуза, впоследствии став его президентом. В 2010 — 2012 годах занимал пост члена Совета Федерации от Ленинградской области

Бывшего ректора Ленинградского государственного университета (ЛГУ) им. Пушкина, 75-летнего Вячеслава Скворцова доставили под конвоем в Барнаул в рамках уголовного дела о хищении средств вуза через алтайский филиал. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как считает следствие, с 2014 по 2017 год мужчина вместе с директором филиала присвоил более 2,4 млн рублей, принадлежащих университету по фиктивным договорам на оказание услуг.

Скворцову удалось скрыться из страны, в 2021 году его объявили в международный розыск. 30 июля бывшего руководителя доставили в Россию из Черногории.

В марте 2021 года перед судом предстала экс-глава алтайского филиала университета Ирина Соловьева, которая в ходе следствия полностью признала вину.

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