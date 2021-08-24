Горняк22: Жители Новосибирска находят в лесах грибы с «кровавыми» каплями

Гиднеллум ржавчинный Фото: instagram.com/akielena

Местные жители рассказали, что необычные грибы встретили в Ордынском заказнике и в Кудряшах. Гриб не съедобен, но и не ядовит

Жители Новосибирска начали находить необычные грибы с похожими на кровь красными каплями, сообщает «НГС».

«Это гиднеллум ржавчинный. При этом красные капли появляются не у всех грибов. Он не съедобен и для Западной Сибири считается абсолютно обычным видом», – рассказал ученый Дмитрий Агеев.

По его словам, красные пятна появляются из-за высокой влажности и пигмента гриба. За запоминающийся вид в народе гриб прозвали «кровоточащий зуб». Кроме того, ранее его пигмент использовали для окрашивания ткани.

В прошлые годы кровавые грибы находили и в лесах Алтайского края. Гиднеллум ржавчинный обнаружили в Алеусском заказнике.

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