Горняк22: Врач рассказал о самом опасном способе приготовления еды

Гриль Фото: pixabay.com

По словам врача, некоторые продукты могут выделять опасные канцерогенные вещества при определенных способах приготовления

Приготовление еды на гриле может представлять серьезную опасность для здоровья, заявил врач Дзэндзи Макита, сообщает «Слово и Дело».

«В блюдах, приготовленных на гриле, много конечных продуктов гликирования или белковых соединений с сахаром. Особо опасными являются пригоревшие участки. На них образуются канцерогенные вещества», – рассказал он.

Эксперт также порекомендовал сократить употребление мяса крупного рогатого скота, в котором находятся вещества, способствующие развитию онкологии. Его можно заменить на мясо птицы, посоветовал эксперт.

Ранее диетолог призвал заменить сахар в кофе другим полезным и некалорийным ингредиентом, чтобы сохранить стройную фигуру.

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